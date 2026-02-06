За январь в Украине разминировали более 1180 гектаров освобожденных от оккупантов территорий

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

В частности, восстановили безопасность:

В течение месяца специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 504 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны специалисты разминировали более 220 тысяч гектаров земель, в том числе сельскохозяйственных угодий, прифронтовых зон и местностей, где продолжались активные боевые действия. Работы выполняют ежедневно, ведь минная опасность остается одним из главных препятствий возвращения людей к привычной жизни в освобожденных районах.