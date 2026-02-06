Фото: полиция

Происшествие случилось утром 6 февраля в Киевском районе Одессы. На улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате взрыва погиб 21-летний владелец авто.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, взрывотехники и кинологи.

Правовая квалификация происшествия будет дана после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.