06 февраля 2026, 08:26

Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовщины нашли мертвой на льду реки

06 февраля 2026, 08:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 5 февраля, в селе Львовского района на льду реки обнаружили тело 13-летней Ирины Радилецкой из поселка Журавно. Поиски пропавшей девушки продолжались почти сутки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Ребенок исчез 4 февраля около 8:46. По предварительной информации, девушка вышла из дома в школу, однако в учебном заведении в тот день не появилась.

На следующий день мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери.

"Розыск ребенка в Стрыйском районе прекращен в связи с трагическими обстоятельствами. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", – отметили в полиции.

Предварительно на теле ребенка предварительно не выявили признаков насильственной смерти. Тело несовершеннолетней было направлено на экспертизу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, на Волыни 44-летний мужчина получил подозрение в развращении малолетней. Оказалось, что он в соцсети притворялся 16-летним подростком. По месту его жительства и в автомобиле, которым он пользовался, правоохранители изъяли мобильный телефон, в котором обнаружены доказательства противоправной деятельности.

Ранее в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесению залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

