В Украину вернулись 157 военнопленных

фото: официальный канал Владимира Зеленского

Как передает RegiNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Возвращаем наших домой – 157 украинцев. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба. Солдаты, сержанты и офицеры. И тоже с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 22 года", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

"Продолжим работу, чтобы освободить наших людей из плена. Должны вернуть и обязательно вернем всех. По каждой фамилии мы работаем. Чтобы каждая семья дождалась своих", – добавил президент Украины.

Ранее Зеленский анонсировал очередной обмен военнопленных, но количество не было объявлено. Это, в частности, обсуждали в Абу-Даби.