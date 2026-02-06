15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 00:55

Фаворитка Нацотбора Leleka призналась, почему рассталась с мужем-немцем

06 февраля 2026, 00:55
Фото з відкритих джерел
Участница группы Leleka рассказала о разрыве с мужем в канун Нацотбора на Евровидение. Артистка призналась, что стало причиной

Об этом сообщает "Люкс.Фм", передает RegioNews.

Певица рассказала о своих двух браках. Первый брак был с украинцем. Именно после этого развода Виктория сменила фамилию на Аист, потому что не хотела ассоциировать себя с бывшим мужем. По словам певицы, с ним они разошлись, потому что оба еще не были готовы к серьезным отношениям и слишком идеализировали друг друга.

Во второй раз Виктория Аист вышла замуж за немца. По ее словам, это были отличные и здоровые отношения. Однако впоследствии оказалось, что любимый не хочет детей, и они разошлись.

"Это главная причина. Это очень больно, что это разрыв, и что человек, с которым я провела большинство жизни, с которым я не могу построить семью", - говорит певица.

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
