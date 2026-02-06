Фаворитка Нацотбора Leleka призналась, почему рассталась с мужем-немцем

Фото з відкритих джерел

Участница группы Leleka рассказала о разрыве с мужем в канун Нацотбора на Евровидение. Артистка призналась, что стало причиной

Об этом сообщает "Люкс.Фм", передает RegioNews.

Певица рассказала о своих двух браках. Первый брак был с украинцем. Именно после этого развода Виктория сменила фамилию на Аист, потому что не хотела ассоциировать себя с бывшим мужем. По словам певицы, с ним они разошлись, потому что оба еще не были готовы к серьезным отношениям и слишком идеализировали друг друга.

Во второй раз Виктория Аист вышла замуж за немца. По ее словам, это были отличные и здоровые отношения. Однако впоследствии оказалось, что любимый не хочет детей, и они разошлись.

"Это главная причина. Это очень больно, что это разрыв, и что человек, с которым я провела большинство жизни, с которым я не могу построить семью", - говорит певица.

Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен.