В Ровенской области два человека попали в реанимацию из-за отравления угарным газом
В поселке Млинов Ровенской области два человека попали в реанимацию в результате отравления угарным газом
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что женщину 1959 года рождения и мужчину 1981 года обнаружили в собственном доме.
"Чрезвычайники оперативно прибыли на место и открыли закрытый жилой дом, в котором обнаружили женщину 1959 года рождения и мужчину 1981 года рождения. Оба нуждались в неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Пострадавшых передали бригаде экстренной медицинской помощи. Их госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "отравление угарным газом".
Спасатели в очередной раз отмечают: угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, однако смертельно опасен.
Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.