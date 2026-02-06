В Ровенской области два человека попали в реанимацию из-за отравления угарным газом

Иллюстративное фото: из открытых источников

В поселке Млинов Ровенской области два человека попали в реанимацию в результате отравления угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что женщину 1959 года рождения и мужчину 1981 года обнаружили в собственном доме.

"Чрезвычайники оперативно прибыли на место и открыли закрытый жилой дом, в котором обнаружили женщину 1959 года рождения и мужчину 1981 года рождения. Оба нуждались в неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Пострадавшых передали бригаде экстренной медицинской помощи. Их госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом "отравление угарным газом".

Спасатели в очередной раз отмечают: угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, однако смертельно опасен.

Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.