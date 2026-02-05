15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 07:24

Зеленский надеется завершить войну в Украине через год

05 февраля 2026, 07:24
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение боевых действий является главным приоритетом для Украины и выразил надежду, что миру удастся достичь уже через год благодаря активным дипломатическим усилиям и переговорам

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью главы государства французскому телеканалу France 2, передает RegioNews.

"Я очень надеюсь, (ред. – что через год в Украине будет мир). Мы сделаем все, что сможем. Это наш приоритет. Мой и моей команды. Моя команда сейчас ведет переговоры. Наш приоритет – положить конец этой войне", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия пытается представить свои ультиматумы как поиск компромисса, продолжая атаки на гражданское население и используя холод как оружие. Зеленский говорит, что чем больше РФ убивает гражданских, тем дальше отодвигается перспектива реальных договоренностей.

Он также отметил, что дипломатический путь не означает капитуляцию или принятие российских требований. По его мнению, ультиматум Москвы по выходу ВСУ из Донбасса является "красной линией".

По словам Зеленского, даже "заморозка" фронта на текущих позициях была бы огромной уступкой для Украины, но он готов к диалогу, чтобы сохранить независимость государства.

Напомним, в этом интервью Зеленский впервые за долгое время назвал количество погибших украинских военных в войне против РФ.

Кроме того, ранее глава государства анонсировал очередной обмен военнопленных. Также Зеленский напомнил партнерам о гарантиях безопасности и необходимости усиления давления на РФ.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
