Зеленский надеется завершить войну в Украине через год

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение боевых действий является главным приоритетом для Украины и выразил надежду, что миру удастся достичь уже через год благодаря активным дипломатическим усилиям и переговорам

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на интервью главы государства французскому телеканалу France 2, передает RegioNews.

"Я очень надеюсь, (ред. – что через год в Украине будет мир). Мы сделаем все, что сможем. Это наш приоритет. Мой и моей команды. Моя команда сейчас ведет переговоры. Наш приоритет – положить конец этой войне", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия пытается представить свои ультиматумы как поиск компромисса, продолжая атаки на гражданское население и используя холод как оружие. Зеленский говорит, что чем больше РФ убивает гражданских, тем дальше отодвигается перспектива реальных договоренностей.

Он также отметил, что дипломатический путь не означает капитуляцию или принятие российских требований. По его мнению, ультиматум Москвы по выходу ВСУ из Донбасса является "красной линией".

По словам Зеленского, даже "заморозка" фронта на текущих позициях была бы огромной уступкой для Украины, но он готов к диалогу, чтобы сохранить независимость государства.

Напомним, в этом интервью Зеленский впервые за долгое время назвал количество погибших украинских военных в войне против РФ.

Кроме того, ранее глава государства анонсировал очередной обмен военнопленных. Также Зеленский напомнил партнерам о гарантиях безопасности и необходимости усиления давления на РФ.

