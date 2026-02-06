15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 07:51

Конфликт в подъезде: пенсионерка в Харькове нанесла соседке восемь ударов молотком

06 февраля 2026, 07:51
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Индустриальный районный суд Харькова признал пенсионерку виновной за нападение на соседку и оштрафовал ее

Об этом пишет издание "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 6 декабря 2025 года.

По данным следствия, между женщинами, длительно враждовавшими из-за бытовых вопросов, вспыхнула ссора.

Обвиняемая заранее взяла молоток и нанесла пострадавшей восемь ударов по голове и лицу, из-за чего та получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные ушибы.

Несмотря на серьезные травмы, повреждения были классифицированы как легкие телесные.

Пенсионерка полностью признала вину и согласилась на рассмотрение дела без присутствия.

Суд учел возраст, состояние здоровья и инвалидность нападающей, назначив наказание в виде штрафа 17 000 гривен.

Напомним, в Киеве в Днепровском районе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на пожилую консьержку. Дебошир был задержан. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд конфликт Харьков нападение штраф пенсионеры молоток травма соседи
В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК
05 февраля 2026, 20:07
В Кривом Роге мужчина напал на пенсионера в магазине
04 февраля 2026, 20:55
В Киеве мужчина ударил водителя эвакуатора в голову из-за изъятого авто
04 февраля 2026, 09:39
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »