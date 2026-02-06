Конфликт в подъезде: пенсионерка в Харькове нанесла соседке восемь ударов молотком

Иллюстративное фото: из открытых источников

Индустриальный районный суд Харькова признал пенсионерку виновной за нападение на соседку и оштрафовал ее

Об этом пишет издание "Думка" со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 6 декабря 2025 года.

По данным следствия, между женщинами, длительно враждовавшими из-за бытовых вопросов, вспыхнула ссора.

Обвиняемая заранее взяла молоток и нанесла пострадавшей восемь ударов по голове и лицу, из-за чего та получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа и многочисленные ушибы.

Несмотря на серьезные травмы, повреждения были классифицированы как легкие телесные.

Пенсионерка полностью признала вину и согласилась на рассмотрение дела без присутствия.

Суд учел возраст, состояние здоровья и инвалидность нападающей, назначив наказание в виде штрафа 17 000 гривен.

