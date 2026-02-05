Второй день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби: что известно

Фото: Telegram/Рустем Умеров

Украинская переговорная команда продолжает свою работу в Абу-Даби, столице ОАЭ. Идет второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает RegioNews.

"Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и последующая синхронизация позиций. Итоги – впоследствии", – написал он.

По словам госсекретаря США Марк Рубио, после первого дня переговоров "список нерешенных вопросов" между Украиной и РФ существенно сократился, что он назвал хорошей новостью.

Украинскую команду в Абу-Даби представляют: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОП Александр Бевз.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что переговорный процесс по войне в Украине продолжается. По его словам, следующие трехсторонние встречи (Украина, США и РФ) пройдут 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

Кроме того, Зеленский заявил, что войну нужно завершать. Ранее украинский президент снова заговорил о личной встрече с Путиным. По его мнению, без встречи с президентом РФ решить территориальный вопрос Украины невозможно.

