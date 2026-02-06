Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Умєров підсумував зустріч

Фото: Telegram/Рустем Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що протягом двох днів перемовин в Абу-Дабі делегації України, США та РФ обговорили зокрема методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій

Про це йдеться у комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, передає RegioNews.

За словами Умєрова, переговори мали "конструктивний характер" і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

Протягом двох днів сторони провели широкі обговорення невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир'я. Під час перемовин 5 лютого відбувся обмін полоненими: Україна повернула 157 військових та цивільних.

Делегації погодилися проінформувати свої держави про підсумки зустрічі і провести наступний раунд переговорів найближчим часом.

Україна висловила окрему подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів і президенту США Дональду Трампу за підтримку мирних зусиль.

Мирні переговори в Абу-Дабі

У період 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори за участі представників України, США та Росії. Загальна тривалість обговорень становила близько п'яти годин.

5 лютого дискусії продовжилися. Секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умєров зазначив, що переговори розпочалися близько полудня. Згодом увечері він уточнив, що після завершення тристоронньої зустрічі робота продовжилася в рамках робочих груп.

Українську команду в Абу-Дабі представляли: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз.

