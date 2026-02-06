16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 07:38

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Умєров підсумував зустріч

06 лютого 2026, 07:38
Фото: Telegram/Рустем Умєров
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що протягом двох днів перемовин в Абу-Дабі делегації України, США та РФ обговорили зокрема методи запровадження перемир'я та моніторинг припинення бойових дій

Про це йдеться у комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, передає RegioNews.

За словами Умєрова, переговори мали "конструктивний характер" і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру.

Протягом двох днів сторони провели широкі обговорення невирішених питань, зокрема методів упровадження перемир'я. Під час перемовин 5 лютого відбувся обмін полоненими: Україна повернула 157 військових та цивільних.

Делегації погодилися проінформувати свої держави про підсумки зустрічі і провести наступний раунд переговорів найближчим часом.

Україна висловила окрему подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів і президенту США Дональду Трампу за підтримку мирних зусиль.

Мирні переговори в Абу-Дабі

У період 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися переговори за участі представників України, США та Росії. Загальна тривалість обговорень становила близько п'яти годин.

5 лютого дискусії продовжилися. Секретар РНБО та голова української делегації Рустем Умєров зазначив, що переговори розпочалися близько полудня. Згодом увечері він уточнив, що після завершення тристоронньої зустрічі робота продовжилася в рамках робочих груп.

Українську команду в Абу-Дабі представляли: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник ОП Олександр Бевз.

Україна РФ США війна перемовини результат Умєров Рустем делегація ОАЕ Абу-Дабі
