ДТП произошло 4 февраля около 21:00 на трассе недалеко от города Коростышев. Были повреждены более десятка автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, 23-летний винничанин на Volkswagen Passat врезался в два грузовика – DAF и Renault, ехавшие впереди в попутных полосах.

В результате травмы получили водитель легковушки и его 23-летний пассажир, которого госпитализировали в реанимацию. Водитель будет проходить лечение амбулаторно.

Из-за усложнения движения на этом участке по принципу цепной реакции столкнулись еще восемь автомобилей – как легковых, так и грузовых.

Как следствие, травмы получили еще два человека: 23-летний водитель DAF (его госпитализировали в реанимацию) и 52-летний водитель автопоезда Iveco, которому оказали помощь на месте.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство.

Напомним, днем 4 февраля в Киевской области автомобиль столкнулся с тягачем DAF. Пассажирка погибла, водителя госпитализировали.