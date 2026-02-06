Массовое ДТП в Житомирской области: столкнулись 11 автомобилей, четыре человека травмированы
ДТП произошло 4 февраля около 21:00 на трассе недалеко от города Коростышев. Были повреждены более десятка автомобилей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По предварительной информации, 23-летний винничанин на Volkswagen Passat врезался в два грузовика – DAF и Renault, ехавшие впереди в попутных полосах.
В результате травмы получили водитель легковушки и его 23-летний пассажир, которого госпитализировали в реанимацию. Водитель будет проходить лечение амбулаторно.
Из-за усложнения движения на этом участке по принципу цепной реакции столкнулись еще восемь автомобилей – как легковых, так и грузовых.
Как следствие, травмы получили еще два человека: 23-летний водитель DAF (его госпитализировали в реанимацию) и 52-летний водитель автопоезда Iveco, которому оказали помощь на месте.
По факту аварии полиция открыла уголовное производство.
Напомним, днем 4 февраля в Киевской области автомобиль столкнулся с тягачем DAF. Пассажирка погибла, водителя госпитализировали.