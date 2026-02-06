15:55  06 февраля
06 февраля 2026, 08:56

В Николаеве продолжается розыск женщины, которая оставила младенца в мусорном баке

06 февраля 2026, 08:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские продолжают розыск матери, оставившей младенца в мусорном контейнере. За информацию, которая поможет в раскрытии преступления, гарантируют вознаграждение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следователи расследуют дело как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 115 УКУ). Правоохранители проверили десятки часов видео с камер наблюдения, опросили возможных свидетелей и жителей окрестных домов. Поисковые мероприятия продолжаются.

Любую информацию, которая поможет следствию, граждан просят предоставлять по телефонам: 0512-40-94-89, 093-398-45-65 или на спецлинию 102. Важными для правоохранителей могут быть сведения о женщинах, которые недавно были беременными, но внезапно изменили место жительства или данные о подозрительном поведении лиц в указанном районе.

Полиция гарантирует денежное вознаграждение за предоставление полезной информации, а также полную анонимность и конфиденциальность за помощь в расследовании.

Также полицейские призывают женщину, оставившую ребенка, самостоятельно обратиться в ближайший участок или на линию 102. Искреннее раскаяние и добровольное появление помогут смягчить наказание по закону. Кроме юридического сопровождения гарантируется квалифицированная психологическая помощь.

Напомним, происшестиве случилось 26 января в Николаеве по улице Лазурной (микрорайон Намыв). По данным медиков, ребенку было от 3 до 7 дней. Мальчик пролежал в мусорнике несколько часов. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей, его жизни угрозы нет.

