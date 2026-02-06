Проследил и напал: в Киевской области мужчина ограбил пенсионера

Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали мужчину, который ограбил пенсионера. Это произошло после того, как они распивали алкоголь вместе

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

На железнодорожном вокзале в поселке Песковка 56-летний мужчина познакомился с 66-летним мужчиной. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Когда старший мужчина вышел из помещения, младший стал следить за ним. Впоследствии он неожиданно ударил его кулаком в затылок. После чего забрал из кармана деньги и скрылся с места происшествия.

"Следователи, при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту грабежа, совершенного повторно, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Теперь мужчине заграждает до 10 лет лишения свободы.

