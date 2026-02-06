517 ударов по Запорожью и области за сутки: два человека погибли, пятеро ранены

Фото: Запорожская ОВА

За последние сутки в Запорожской области в результате вражеских атак погибли двое гражданских, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты нанесли 517 ударов по региону.

Среди атак были авиационные удары, обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также атаки беспилотниками.

В результате обстрелов пострадала инфраструктура, повреждены жилые дома и автомобили. Поступило 85 сообщений о разрушении и повреждении.

Местные службы продолжают ликвидировать последствия атак и оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, в пятницу, 6 февраля, в 5:26 утра в результате вражеской атаки на Запорожский район был разрушен частный дом. Погибли супруги: 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.