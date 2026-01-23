11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 12:53

Кремль считает вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием мирных переговоров

23 января 2026, 12:53
Фото: dnews.dn.ua
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса важным условием для переговоров по завершению войны

Об этом сообщает российский Интерфакс, передает RegioNews.

Пескова спросили, предусматривает ли обсуждаемая на переговорах так называемая "формула Анкориджа" полный контроль России над украинским Донбассом или другие варианты.

В ответ он отметил:

"Во-первых, мы, конечно, не хотим публично вдаваться в детали обсуждаемых положений и потому, какая именно формула подразумевается под 'формулой Анкориджа', я вам сказать не могу и не буду, считаем это нецелесообразным."

В то же время Песков добавил: "Хорошо известная позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это очень важное условие. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров."

Как известно, 23 января в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя лидера США Стивена Виткоффа, продолжавшихся более 3,5 часов.

После встречи помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что без решения территориального вопроса "по формуле Анкориджа" нельзя рассчитывать на долгосрочный мир в Украине.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

