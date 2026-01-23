07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 07:52

Трамп заявил о готовности Зеленского заключить мирное соглашение

23 января 2026, 07:52
Читайте також українською мовою
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил заверения от украинского коллеги Владимира Зеленского о желании заключить мирное соглашение

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами, передает RegioNews.

По словам Трампа, во время встречи он обсудил с Зеленским возможные параметры соглашения, которые уже известны широкой общественности.

"Я считаю, что это была очень хорошая встреча... Сейчас я думаю, что они оба хотят заключить соглашение... Он (ред. - Зеленский) сказал, что хотел бы заключить соглашение сегодня. Параметры известны в целом. Это уже не так, что мы обсуждаем вещи, которые обсуждались в течение шести или семи месяцев", - отметил Трамп.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Как известно, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США . По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США Дональд Трамп Зеленский Владимир соглашение мирное соглашение война РФ
Кремль подтвердил участие России в трехсторонних переговорах в ОАЭ
23 января 2026, 07:14
Зеленский заявил, что Украина в Давосе договорилась о новом пакете необходимой ПВО
23 января 2026, 01:00
США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах
22 января 2026, 19:07
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
На Житомирщине в ночном пожаре погибла женщина и двое маленьких детей
23 января 2026, 10:10
Конфликт из-за ремонта теплосети: в Киеве избили коммунальщика
23 января 2026, 09:48
На Львовщине пьяный водитель легковушки сбил двух пешеходов
23 января 2026, 09:45
Страна клептократии: война не остановила коррупцию
23 января 2026, 09:37
В Киеве без теплоснабжения остаются почти 2000 многоэтажек
23 января 2026, 09:24
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 09:15
"Искандер" и 70 БпЛА: Кривой Рог пережил самую массированную атаку россиян
23 января 2026, 09:01
Мошенники выдают себя за начальника Сумской ОВА и просят деньги
23 января 2026, 08:55
На Донетчине из-за российских обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро – ранены
23 января 2026, 08:49
"Воспитывал" чужого ребенка силой: семья из Луцка требует полмиллиона морального вреда
23 января 2026, 08:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »