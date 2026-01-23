Трамп заявил о готовности Зеленского заключить мирное соглашение

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил заверения от украинского коллеги Владимира Зеленского о желании заключить мирное соглашение

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами, передает RegioNews.

По словам Трампа, во время встречи он обсудил с Зеленским возможные параметры соглашения, которые уже известны широкой общественности.

"Я считаю, что это была очень хорошая встреча... Сейчас я думаю, что они оба хотят заключить соглашение... Он (ред. - Зеленский) сказал, что хотел бы заключить соглашение сегодня. Параметры известны в целом. Это уже не так, что мы обсуждаем вещи, которые обсуждались в течение шести или семи месяцев", - отметил Трамп.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Как известно, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США . По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

