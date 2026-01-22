19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 19:07

США и Украина предложат РФ энергетическое перемирие на трехсторонних переговорах

22 января 2026, 19:07
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В ходе трехсторонних переговоров США, Украины и РФ могут обсудить временное перемирие в энергетической сфере

Об этом пишет FT, передает RegioNews.

США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия в ходе трехсторонних переговоров. По условиям договоренности, РФ прекращает удары по энергетической инфраструктуре Украины, а украинская сторона не наносит удары по российским нефтяным предприятиям.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча трех стран состоится 23 января в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, переговоры продлятся два дня и преследуют цель обсудить ряд вопросов, в том числе безопасность энергетики.

Выступая в Далласе, Зеленский также отметил, что Россия продолжает бороться за замороженные активы страны за рубежом и достигает определенных результатов в этом направлении. Он добавил, что до сих пор нет прогресса в создании специального трибунала для расследования агрессии РФ против Украины, в частности, европейские партнеры даже не определили место для суда.

Трехсторонние переговоры могут стать первой большой встречей после начала атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Эксперты отмечают, что любое перемирие в этой сфере может оказать значительное влияние на стабильность энергоснабжения в стране и на стратегическую ситуацию в регионе.

Напомним, Дональд Трамп назвал встречу с президентом Украины в Далласе хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

