14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 15:55

"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Давосе

22 января 2026, 15:55
фото: Офис Президента Украины
Президент США Дональд Трамп оценил сегодняшнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума как «очень хорошую»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на находившихся на встрече журналистов Sky News.

"У меня была очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась", – отметил американский лидер.

В ответ на вопрос о том, есть ли возможность заключить соглашение уже сегодня, президент США заявил, что нужно "посмотреть, что случится".

Также Трамп добавил, что намерен встретиться с лидером России Путиным.

Напомним, спецпредставитель президента США Стивен Виткофф заявил, что в скором времени посетит украинскую столицу. Когда это произойдет, пока неизвестно.

