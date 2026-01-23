Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів

Фото: dnews.dn.ua

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає виведення Збройних сил України з Донбасу важливою умовою для переговорів щодо завершення війни

Про це повідомляє російський "Интерфакс", передає RegioNews.

Пєскова запитали, чи передбачає обговорювана на переговорах так звана "формула Анкориджа" повний контроль Росії над українським Донбасом або можливі інші варіанти.

У відповідь він зазначив:

"По-перше, ми, звісно, не хочемо публічно вдаватися в деталі тих положень, які обговорюються, і тому, яка саме формула мається на увазі під 'формулою Анкориджа', я вам сказати не можу і не буду, вважаємо це недоцільним."

Водночас Пєсков додав: "Добре відома позиція Росії про те, що Україна, українські збройні сили повинні покинути територію Донбасу, вони повинні бути виведені звідти. Це є дуже важливою умовою. Є також інші нюанси, які залишаються на порядку денному переговорів."

Як відомо, 23 січня у Кремлі відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та спецпредставника лідера США Стівена Віткоффа, які тривали понад 3,5 години.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що без вирішення територіального питання "за формулою Анкориджа" не слід розраховувати на довгостроковий мир в Україні.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Раніше американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

