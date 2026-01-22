Фото из открытых источников

Президент Украины анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и РФ. По его словам, она стартует уже завтра

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Далласе, передает RegioNews.

Выступая в Далласе, президент Украины заявил, что 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По его словам, эта встреча продлится два дня.

Также во время своей речи он заявил, что российский диктатор Путин по-прежнему борется за замороженные активы РФ и "у него есть определенные успехи". Кроме того, он упрекнул партнеров в том, что до сих пор нет прогресса по созданию спецтрибунала за российскую агрессию против Украины. Зеленский заметил, что европейцы даже не выбрали здание для этого.

Напомним, что Дональд Трамп назвал встречу с президентом Украины в Далласе хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.