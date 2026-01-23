19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 01:00

Зеленский заявил, что Украина в Давосе договорилась о новом пакете необходимой ПВО

23 января 2026, 01:00
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Украина на Всемирном экономическом форуме в Давосе договорилась о новом пакете помощи для усиления противовоздушной обороны

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Давос переговоры ПВО
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
В Броварах на предприятии произошел разрыв отопительного котла: работника госпитализировали
23 января 2026, 01:24
Оккупанты продвинулись на Донетчине и Харьковщине, – DeepState
23 января 2026, 00:36
На Полтавщине на трассе столкнулись два грузовика DAF: есть пострадавшие
22 января 2026, 23:32
В Кремле началась встреча Путина с Виткоффом, – СМИ
22 января 2026, 23:05
В Хмельницкой области из-за работы генератора отравились угарным газом семеро детей
22 января 2026, 22:38
Россияне сбросили КАБы на Запорожский район: один человек погиб, количество пострадавших выросло
22 января 2026, 22:17
ГБР проводит обыски в Оболонской РГА из-за схемы для уклонистов
22 января 2026, 21:50
Задокументировано военное преступление военного РФ, расстрелявшее пленного пограничника на Сумщине
22 января 2026, 21:39
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »