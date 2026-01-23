Фото: ОП

Украина на Всемирном экономическом форуме в Давосе договорилась о новом пакете помощи для усиления противовоздушной обороны

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.