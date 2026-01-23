07:36  23 января
23 января 2026, 07:14

Кремль подтвердил участие России в трехсторонних переговорах в ОАЭ

23 января 2026, 07:14
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков подтвердил участие РФ в переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах и объявил состав делегации

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

По словам, переговорная группа уже сформирована и скоро отправится в Абу-Даби.

Российскую рабочую группу на трехсторонней встрече в Абу-Даби возглавит начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. В состав делегации также войдут представители руководства Министерства обороны России.

"Договорились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей России, США и Украины", – заявил Ушаков, добавив, что российская делегация получила от Путина "конкретные инструкции".

В то же время он подчеркнул, что Россия, по его словам, не планирует прекращать войну и "продолжит добиваться целей так называемой СВО", пока, как он утверждает, не будет достигнуто урегулирование политико-дипломатическими средствами.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и РФ. По его словам, он стартует уже 23 января.

Ранее Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой в Давосе хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

