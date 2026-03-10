Певица MamaRika возвращается из Дубая домой

Фото из открытых источников

Украинская певица MamaRika отправилась на отдых в Дубай, где "застряла" из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Теперь она вышла на связь с хорошими новостями

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица MamaRika обратилась к поклонникам с радостным обновлением. По ее словам, она наконец-то смогла найти выход, как вернуться домой. Пока она не поделилась деталями, но уже по дороге домой.

"Народ, вы не поверите, но мы уже в пути домой. Держите за нас кулачки, чтобы все прошло хорошо. Когда доберемся, выйду на связь", – говорит артистка.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после совместных ударов США и Израиля по территории Ирана, состоявшихся 28 февраля. Иран в ответ нанес серию ракетных ударов по американским объектам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Также стало известно, что в результате совместной операции США и Израиля был убит верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Ирана заявил, что будет мстить за убийство Хаменеи.

Певица Mamarika в этот период была на запланированном отдыхе в Дубае. Долгое время артистка не могла найти способ вернуться домой.