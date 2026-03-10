20:43  09 марта
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
10 марта 2026, 01:35

Блогерша Юлия Верба рассказала, почему ее дочь оказалась в больнице

10 марта 2026, 01:35
Фото из открытых источников
Блогер Юлия Верба рассказала о несчастном случае, который произошел с ее дочерью. Инцидент произошел на детской площадке

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Юлии Вербы, ее дочь Роза упала с карусели. Девочку отвезли в больницу и провели необходимые обследования (в частности, рентген). Оказалось, что у ребенка трещина в носу.

"Я чуть сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", - рассказала Юлия Верба.

Справка. Юлия Верба – украинская блоггерша. К 2021 году, когда ей было 18 лет, ее блог уже имел более 3 миллионов подписчиков, что сделало ее одной из самых молодых популярных блоггеров в украинском сегменте соцсетей.

В 2023 году Юлия Верба и предприниматель Константин Золотухин объявили о помолвке. Однако пара не планирует праздновать свадьбу, пока продолжается война. В сентябре 2024 года у них родилась дочь Роза.

09 марта 2026
07 августа 2025
