Блогерша Юлия Верба рассказала, почему ее дочь оказалась в больнице

Фото из открытых источников

Блогер Юлия Верба рассказала о несчастном случае, который произошел с ее дочерью. Инцидент произошел на детской площадке

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Юлии Вербы, ее дочь Роза упала с карусели. Девочку отвезли в больницу и провели необходимые обследования (в частности, рентген). Оказалось, что у ребенка трещина в носу.

"Я чуть сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", - рассказала Юлия Верба.

Справка. Юлия Верба – украинская блоггерша. К 2021 году, когда ей было 18 лет, ее блог уже имел более 3 миллионов подписчиков, что сделало ее одной из самых молодых популярных блоггеров в украинском сегменте соцсетей.

В 2023 году Юлия Верба и предприниматель Константин Золотухин объявили о помолвке. Однако пара не планирует праздновать свадьбу, пока продолжается война. В сентябре 2024 года у них родилась дочь Роза.