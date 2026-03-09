Иллюстративное фото

В мировой торговле молочными продуктами началось масштабное перераспределение. Это может повлиять на украинский рынок сыров

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По словам председателя Наблюдательного совета ГК "Молочный альянс" Сергея Вовченко, дополнительные пошлины Китая на импорт сливок и сыра из ЕС снижают конкурентоспособность европейских продуктов. Поэтому производители из ЕС могут переориентироваться на другие рынки.

Аналитики отметили, что создает создающий опасный для Украины сценарий: значительные объемы "лишней" продукции могут поступить на наш рынок. ЕС-производители, стремясь реализовать излишки, могут потенциально снижать цены. Это представляет серьезную конкуренцию для украинских производителей.

По словам эксперта, украинские молочные предприятия рискуют не выдержать давления дешевой европейской продукции, а некоторые изготовители могут вообще исчезнуть с рынка. Аналитики отметили, что ситуация требует внимания со стороны государственных органов для поддержки местного молочного сектора.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).