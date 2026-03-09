20:43  09 марта
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
09 марта 2026, 23:35

В Украине ожидают масштабный импорт сыров: как это повлияет на цены

09 марта 2026, 23:35
Иллюстративное фото
В мировой торговле молочными продуктами началось масштабное перераспределение. Это может повлиять на украинский рынок сыров

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

По словам председателя Наблюдательного совета ГК "Молочный альянс" Сергея Вовченко, дополнительные пошлины Китая на импорт сливок и сыра из ЕС снижают конкурентоспособность европейских продуктов. Поэтому производители из ЕС могут переориентироваться на другие рынки.

Аналитики отметили, что создает создающий опасный для Украины сценарий: значительные объемы "лишней" продукции могут поступить на наш рынок. ЕС-производители, стремясь реализовать излишки, могут потенциально снижать цены. Это представляет серьезную конкуренцию для украинских производителей.

По словам эксперта, украинские молочные предприятия рискуют не выдержать давления дешевой европейской продукции, а некоторые изготовители могут вообще исчезнуть с рынка. Аналитики отметили, что ситуация требует внимания со стороны государственных органов для поддержки местного молочного сектора.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысяч тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
