20:43  09 марта
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
UA | RU
UA | RU
09 марта 2026, 23:55

Рынок земли: в Украине продали уже более миллиона гектаров

09 марта 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За 4 года и 8 месяцев функционирования рынка земли в Украине уже продано более миллиона гектаров. Стало известно, где проданных участков больше

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

С июля 2021 г. в Украине средняя стоимость гектара выросла в гривневом эквиваленте на 96%. В начале 2026 года цена составляла уже 64 600 гривен за гектар или 1 501 доллар за крытие.

При этом страхи по поводу того, что открытие рынка сельхозземель приведет к их распродаже, не оправдались. Ведь проданный миллион гектаров это лишь 3% от общей площади сельхозземель и только 5,8% земель, на которые ранее распространялся мораторий на продажу.

За период работы рынка было заключено 334 тыс. сделок купли-продажи сельхозучастков, в частности:

• В Сумской области – 32 396 сделок,
• Полтавской – 31478,
• Винницкой – 27970,
• Волынской – 1307,
• Ровенской – 1352,
• Запорожской – 2479.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
рынок земли экономика
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Блогерша Юлия Верба рассказала, почему ее дочь оказалась в больнице
10 марта 2026, 01:35
Певица MamaRika возвращается из Дубая домой
10 марта 2026, 00:55
Скандал из секс-видео: певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование
10 марта 2026, 00:35
В Украине ожидают масштабный импорт сыров: как это повлияет на цены
09 марта 2026, 23:35
ТЦК нужно распустить
09 марта 2026, 22:49
Военный эксперт призвал ввести предельный срок службы и криминализировать уклонение от мобилизации
09 марта 2026, 22:29
В Африке открыли первый памятник Тарасу Шевченко
09 марта 2026, 22:16
"Золотые времена" были в начале широкомасштабного вторжения
09 марта 2026, 21:55
В Киеве трое парней жестоко избили мужчину возле метро
09 марта 2026, 21:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »