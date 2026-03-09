Рынок земли: в Украине продали уже более миллиона гектаров

Фото из открытых источников

За 4 года и 8 месяцев функционирования рынка земли в Украине уже продано более миллиона гектаров. Стало известно, где проданных участков больше

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

С июля 2021 г. в Украине средняя стоимость гектара выросла в гривневом эквиваленте на 96%. В начале 2026 года цена составляла уже 64 600 гривен за гектар или 1 501 доллар за крытие.

При этом страхи по поводу того, что открытие рынка сельхозземель приведет к их распродаже, не оправдались. Ведь проданный миллион гектаров это лишь 3% от общей площади сельхозземель и только 5,8% земель, на которые ранее распространялся мораторий на продажу.

За период работы рынка было заключено 334 тыс. сделок купли-продажи сельхозучастков, в частности:

• В Сумской области – 32 396 сделок,

• Полтавской – 31478,

• Винницкой – 27970,

• Волынской – 1307,

• Ровенской – 1352,

• Запорожской – 2479.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.