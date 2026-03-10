Скандал из секс-видео: певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование

Фото из открытых источников

Певица Елена Тополя рассказала, что происходит с расследованием шантажа по секс-видео. По ее словам, это проходит не так быстро, как она хотела бы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, это достаточно сложное уголовное дело, содержащее несколько направлений. Елена Тополь также будет рассказывать в социальных мереджах о ходе расследования с разрешения адвокатов.

"Потому что это всегда интересно, как это у других происходит. Ну и главная цель – это чтобы женщины, проходившие или проходящие такие испытания, тоже понимали, как им действовать в таких ситуациях, куда обращаться", - подчеркнула артистка.

Елена Тополь также рассказала, что получает огромную поддержку от родных, в частности, от мамы. Свою маму она в шутку называет следователем, потому что женщина очень интересуется расследованием.

Накануне журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.