20:43  09 марта
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
UA | RU
UA | RU
10 марта 2026, 00:35

Скандал из секс-видео: певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование

10 марта 2026, 00:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певица Елена Тополя рассказала, что происходит с расследованием шантажа по секс-видео. По ее словам, это проходит не так быстро, как она хотела бы

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, это достаточно сложное уголовное дело, содержащее несколько направлений. Елена Тополь также будет рассказывать в социальных мереджах о ходе расследования с разрешения адвокатов.

"Потому что это всегда интересно, как это у других происходит. Ну и главная цель – это чтобы женщины, проходившие или проходящие такие испытания, тоже понимали, как им действовать в таких ситуациях, куда обращаться", - подчеркнула артистка.

Елена Тополь также рассказала, что получает огромную поддержку от родных, в частности, от мамы. Свою маму она в шутку называет следователем, потому что женщина очень интересуется расследованием.

Накануне журналистам и блоггерам неизвестные "слили" часовое видео интима певицы Елены Тополи с другим мужчиной. Сама артистка рассказала, что ее шантажировали. Правоохранители в тот же день задержали 23-летнего киевлянина, давившего на артистку: ему грозит заключение.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Блогерша Юлия Верба рассказала, почему ее дочь оказалась в больнице
10 марта 2026, 01:35
Певица MamaRika возвращается из Дубая домой
10 марта 2026, 00:55
Рынок земли: в Украине продали уже более миллиона гектаров
09 марта 2026, 23:55
В Украине ожидают масштабный импорт сыров: как это повлияет на цены
09 марта 2026, 23:35
ТЦК нужно распустить
09 марта 2026, 22:49
Военный эксперт призвал ввести предельный срок службы и криминализировать уклонение от мобилизации
09 марта 2026, 22:29
В Африке открыли первый памятник Тарасу Шевченко
09 марта 2026, 22:16
"Золотые времена" были в начале широкомасштабного вторжения
09 марта 2026, 21:55
В Киеве трое парней жестоко избили мужчину возле метро
09 марта 2026, 21:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »