Рада уволила главу СБУ Василия Малюка

Фото: СБУ

Сегодня, 13 января, Верховная Рада уволила генерал-лейтенанта Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов.

Глава СБУ Малюк не присутствовал в зале. Народный депутат Дмитрий Разумков вспросил о причине его отсутствия на заседании. Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Малюку было направлено приглашение, однако причины его неявки не указаны.

Стефанчук также пояснил, что процедуры рассмотрения отставок главы СБУ и министров различаются.

Как известно, сегодня комитет Верховной Рады пересмотрел свое решение и поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ. В понедельник, 12 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить его с должности руководителя Службы безопасности Украины.

5 января Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности.

Временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины будет начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара.

Напомним, во вторник, 13 января, Верховная Рада рассматривает вопрос об увольнении и назначении руководителей нескольких ведомств.