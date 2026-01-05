Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком, во время которой поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности

Об этом президент написал в Facebook, передает RegioNews .

По словам главы государства, ключевым направлением должно стать усиление украинских асимметричных операций против российского оккупанта и государства-агрессора.

Зеленский подчеркнул, что именно в этой сфере у Малюка наибольшая экспертиза и продолжит работу в системе СБУ.

"Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть", – сказал президент.

Также во время встречи обсудили кандидатуры на должность нового главы Службы безопасности Украины.

Чуть раньше Малыш заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины.

"Уверен, что сильная и современная спецслужба – залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет Президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины", – отметил он.

Напомним, сегодня утром народный депутат Алексей Гончаренко и "Украинская правда" сообщили, что глава Службы безопасности Василий Малюк написал заявление об отставке с должности.