Обещал лечение: в Закарпатье аферист выманил у пенсионеров более миллиона

В Закарпатье разоблачили афериста, который выманивал деньги у пенсионеров. В частности, он обещал пожилой женщине помочь с лечением ее мужа

Об этом сообщает поилция Закарпатской области, передает RegioNews.

46-летний житель Закарпатья предстанет перед судом. Он выманил у пенсионеров более миллиона гривен. В сентябре 2023 года к нему обратилась 67-летняя женщина, которая просила помочь организовать лечение ее мужа, у которого были проблемы со зрением.

Злоумышленник убедил пенсионерку, что у него есть связи в больницах за границей. В течение продолжительного времени он выманивал деньги якобы для оплаты работы специалистов. Мужчина, которому нужна была помощь, за это время уже полностью потерял зрение.

Кроме того, аферист сам под видом работника банка общался с пенсионеркой. В ходе переписки он прислал женщине фишинговую ссылку. Как только пенсионерка перешла за ним, злоумышленник получил доступ к ее банковским данным, что дало возможность систематически списывать средства с ее карточного счета. В общей сложности он выманил у семьи более миллиона гривен.

Сейчас расследование уже завершено. Теперь аферисту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

