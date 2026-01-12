16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
12 января 2026, 18:17

Завтра Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств

12 января 2026, 18:17
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 13 января, Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении и назначении руководителей нескольких ведомств

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, завтра будет просто "кадровый день"

Сначала увольнение:

- Шмыгаля из Минобороны;

- Федорова из Минцифры (+первый вице);

- Малюка из СБУ.

Затем перерыв на фракцию и Комитеты и назначение:

- Федорова в Минобороны;

- Шмыгаля в Минэнерго (+первый вице);

- Маслова в Минюст;

- Наталуху в Фонд Госимущества.

Как сообщалось, в понедельник, 12 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины.

