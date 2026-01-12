Завтра Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 13 января, Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении и назначении руководителей нескольких ведомств

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Телеграмме, передает RegioNews.

По его словам, завтра будет просто "кадровый день"

Сначала увольнение:

- Шмыгаля из Минобороны;

- Федорова из Минцифры (+первый вице);

- Малюка из СБУ.

Затем перерыв на фракцию и Комитеты и назначение:

- Федорова в Минобороны;

- Шмыгаля в Минэнерго (+первый вице);

- Маслова в Минюст;

- Наталуху в Фонд Госимущества.

Как сообщалось, в понедельник, 12 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины.