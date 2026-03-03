В Европу за 30 тысяч "зелеными": во Львовской области делец организовал канал для ухилянцев

Фото: Нацполиция

Во Львовской области будут судить мужчину, который организовал канал для переправки мужчин за границу. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

55-летний житель города Сокаль решил переправить военнообязанного мужчину из Украины на территорию соседнего государства в пределах пункта пропуска, избегая пограничного контроля. Свою "услугу" он оценил в 30 тысяч долларов.

Как выяснили правоохранители, делец привлек сообщников, организовал доставку "клиента" к месту пересечения, проживание в гостинице во время ожидания благоприятной возможности, а также трансфер через государственную границу Украины в одну из стран Европейского Союза. За отдельную плату в 3 тысячи долларов он также обещал "клиенту" решить его проблемы с ТЦК.

Задержали дельца во время получения денег. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, начальник Иршавского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Закарпатье Алексей Травов с автоматами приехал на ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались отвезти в ТЦК. Из-за этого произошел конфликт. Впоследствии один из них вызвал полицию.