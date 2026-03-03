В Европу за 30 тысяч "зелеными": во Львовской области делец организовал канал для ухилянцев
Во Львовской области будут судить мужчину, который организовал канал для переправки мужчин за границу. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
55-летний житель города Сокаль решил переправить военнообязанного мужчину из Украины на территорию соседнего государства в пределах пункта пропуска, избегая пограничного контроля. Свою "услугу" он оценил в 30 тысяч долларов.
Как выяснили правоохранители, делец привлек сообщников, организовал доставку "клиента" к месту пересечения, проживание в гостинице во время ожидания благоприятной возможности, а также трансфер через государственную границу Украины в одну из стран Европейского Союза. За отдельную плату в 3 тысячи долларов он также обещал "клиенту" решить его проблемы с ТЦК.
Задержали дельца во время получения денег. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
