Правоохранители разоблачили в Ивано-Франковске трех местных жителей, которые по поддельным документам переоформили чужую квартиру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Аферисты планировали перепродать квартиру в одном из домов в областном центре. Жилье находилось в общей собственности двух человек: одна из совладелиц умерла, другой находится в тюрьме.

Следствие установило, что мужчины 46, 49 и 51 года рассчитали, что законные владельцы не смогут защитить имущество. Они подыскали подставное лицо и изготовили на него пакет фальшивых документов: справку и свидетельство о праве собственности якобы 1997 года выдачи. На основе подделок фигуранты получили новый техпаспорт и внесли изменения в государственный реестр.

Получив контроль над квартирой, фигуранты сразу начали ремонт и готовили ее на продажу. Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость квартиры составляет по меньшей мере 2,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели более 20 обысков на дому и в автомобилях мошенников. Изъяли 24 телефона с SIM-картами, компьютерную технику с данными о махинациях, копиях документов, доверенности, черновые записи, квитанции, деньги, банковские карты и другие материалы, свидетельствующие о подготовке и сопровождении незаконных сделок с недвижимостью.

Кроме того, у фигурантов нашли оружие и наркотики: модернизированный автомат АК-74 с патронами, запал к гранате, гладкоствольное ружье с патронами, а также каннабис весом более 300 граммов и электронные весы.

Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрении.

