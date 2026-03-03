11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
В Тернополе на производстве погиб работник: на него упала крупногабаритная дверь
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
На Прикарпатье дельцы присвоили квартиру стоимостью 2,3 млн грн и готовили ее к продаже

Фото: полиция
Правоохранители разоблачили в Ивано-Франковске трех местных жителей, которые по поддельным документам переоформили чужую квартиру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Аферисты планировали перепродать квартиру в одном из домов в областном центре. Жилье находилось в общей собственности двух человек: одна из совладелиц умерла, другой находится в тюрьме.

Следствие установило, что мужчины 46, 49 и 51 года рассчитали, что законные владельцы не смогут защитить имущество. Они подыскали подставное лицо и изготовили на него пакет фальшивых документов: справку и свидетельство о праве собственности якобы 1997 года выдачи. На основе подделок фигуранты получили новый техпаспорт и внесли изменения в государственный реестр.

Получив контроль над квартирой, фигуранты сразу начали ремонт и готовили ее на продажу. Согласно заключению экспертов, рыночная стоимость квартиры составляет по меньшей мере 2,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели более 20 обысков на дому и в автомобилях мошенников. Изъяли 24 телефона с SIM-картами, компьютерную технику с данными о махинациях, копиях документов, доверенности, черновые записи, квитанции, деньги, банковские карты и другие материалы, свидетельствующие о подготовке и сопровождении незаконных сделок с недвижимостью.

Кроме того, у фигурантов нашли оружие и наркотики: модернизированный автомат АК-74 с патронами, запал к гранате, гладкоствольное ружье с патронами, а также каннабис весом более 300 граммов и электронные весы.

Следователи уже сообщили злоумышленникам о подозрении.

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

