Фото: ГПСУ

На границе с Румынией пограничники разоблачили контрабанду сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, 28-летний украинец пытался вывезти сигареты, спрятав их в специально оборудованном тайнике в микроавтобусе.

Пограничники заранее получили информацию о возможном нарушении, поэтому отправили автомобиль на углубленный осмотр. В ходе проверки выяснилось, что пол микроавтобуса имеет двойное днище.

Там правоохранители обнаружили 4000 пачек сигарет с марками акцизного налога Молдовы.

Товар стоимостью около 220 тысяч гривен и автомобиль изъяли.

Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители ликвидировали мощную сеть подпольного изготовления и сбыта алкоголя и сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого контрафакта составляет более 50 млн грн.