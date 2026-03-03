На Буковине остановили микроавтобус с "сюрпризом": 4000 пачек сигарет в двойном днище
На границе с Румынией пограничники разоблачили контрабанду сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, 28-летний украинец пытался вывезти сигареты, спрятав их в специально оборудованном тайнике в микроавтобусе.
Пограничники заранее получили информацию о возможном нарушении, поэтому отправили автомобиль на углубленный осмотр. В ходе проверки выяснилось, что пол микроавтобуса имеет двойное днище.
Там правоохранители обнаружили 4000 пачек сигарет с марками акцизного налога Молдовы.
Товар стоимостью около 220 тысяч гривен и автомобиль изъяли.
Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители ликвидировали мощную сеть подпольного изготовления и сбыта алкоголя и сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого контрафакта составляет более 50 млн грн.