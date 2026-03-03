11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
14:15  03 марта
В Тернополе на производстве погиб работник: на него упала крупногабаритная дверь
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 16:30

Военному, требовавшему убрать мемориал погибшим в Киеве, грозит 10 лет тюрьмы

03 марта 2026, 16:30
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР задержали военнослужащего, самовольно покинувшего место службы. Его разыскали после публичных насмешек над народным мемориалом погибших Героев на Майдане Незалежности в центре Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Во время общения со следователями фигурант – военный, сбежавший из части на Николаевщине и скрывавшийся в столице – публично извинился за свои действия.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в конце февраля в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пренебрежительно высказывался по поводу национальных символов, установленных на Майдане в память о погибших защитниках, и требовал их убрать. После огласки мужчина пытался изменить облик, однако это не помогло ему избежать ответственности.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Ударила по голове и пошла спать: на Прикарпатье 18-летнюю мать будут судить из-за смерти младенца
03 марта 2026, 18:00
Обещал лечение: в Закарпатье аферист выманил у пенсионеров более миллиона
03 марта 2026, 17:45
Обещали вернуть родных: в Киеве три "наследственных ясновидящих" обманули семьи военных на 1,4 млн грн
03 марта 2026, 17:27
На Киевщине разоблачили командира взвода Воздушных сил, который продал технику для ПВО
03 марта 2026, 17:14
На Прикарпатье дельцы присвоили квартиру стоимостью 2,3 млн грн и готовили ее к продаже
03 марта 2026, 16:49
В Европу за 30 тысяч "зелеными": во Львовской области делец организовал канал для ухилянцев
03 марта 2026, 16:20
Оккупанты атаковали Херсон: возник пожар в многоэтажке, пострадал мужчина
03 марта 2026, 16:18
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
03 марта 2026, 16:00
Во Львовской области таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн грн
03 марта 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
