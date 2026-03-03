Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего, самовольно покинувшего место службы. Его разыскали после публичных насмешек над народным мемориалом погибших Героев на Майдане Незалежности в центре Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Во время общения со следователями фигурант – военный, сбежавший из части на Николаевщине и скрывавшийся в столице – публично извинился за свои действия.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в конце февраля в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пренебрежительно высказывался по поводу национальных символов, установленных на Майдане в память о погибших защитниках, и требовал их убрать. После огласки мужчина пытался изменить облик, однако это не помогло ему избежать ответственности.