Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Россияне попали по многоэтажке – возник пожар. Спасатели, работая под угрозой повторных атак, ликвидировали возгорание.

В результате повторного вражеского удара вблизи многоэтажки получил травмы гражданский. Спасатели оказали мужчине домедицинскую помощь, а полицейские доставили его в больницу.

Напомним, 3 марта российские военные атаковали Чугуев в Харьковской области. Пострадали пять человек, в том числе 7-летняя девочка.