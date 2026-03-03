Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили командира взвода одной из частей Воздушных сил, который присвоил и продал оборудование своего подразделения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Среди присвоенного – стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету.

Эту технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага на Киевскую область.

Военному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины (завладение военным имуществом из-за злоупотребления служебным положением в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили схему хищения средств, предназначенных на возобновление Трипольской ТЭС после российских обстрелов. Шестеро фигурантов получили подозрение.