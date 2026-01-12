16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 16:25

Народные депутаты не поддержали отставку главы СБУ

12 января 2026, 16:25
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Согласно результатам голосования, решение поддержали 7 нардепов, 6 проголосовали против, а двое воздержались.

Окончательное решение – ожидается при голосовании в сессионном зале на этой неделе.

Отметим, для отставки руководителя СБУ Малюка необходимы 226 голосов.

Ранее мы сообщали о том, что Службу безопасности Украины может возглавить начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Именно с ним 5 января Владимир Зеленский обсудил дальнейшее развитие ведомства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политика СБУ отставка Малюк Василий Васильевич
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
Военное состояние и мобилизацию в Украине продолжат – Зеленский подал законопроекты
12 января 2026, 10:45
Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
09 января 2026, 18:59
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
13 января по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии
12 января 2026, 18:29
Завтра Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств
12 января 2026, 18:17
На Львовщине адвокат требовала взятку за документы о воспитании маленького ребенка
12 января 2026, 17:15
В Украине из-за перебоев электроснабжения "легли" реестры Минюста
12 января 2026, 16:56
Обещал "вернуть зрение": на Закарпатье мошенник выманил у пенсионеров миллион
12 января 2026, 16:35
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
12 января 2026, 16:12
Российские дроны атакуют объекты инфраструктуры Кривого Рога
12 января 2026, 15:24
На Днепропетровщине двухлетний ребенок отравился водой из колодца
12 января 2026, 15:15
"Мама, я боюсь!": как семьи вынуждены покидать дома под обстрелами в Кушугуме
12 января 2026, 14:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »