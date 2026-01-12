Народные депутаты не поддержали отставку главы СБУ
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
Согласно результатам голосования, решение поддержали 7 нардепов, 6 проголосовали против, а двое воздержались.
Окончательное решение – ожидается при голосовании в сессионном зале на этой неделе.
Отметим, для отставки руководителя СБУ Малюка необходимы 226 голосов.
Ранее мы сообщали о том, что Службу безопасности Украины может возглавить начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Именно с ним 5 января Владимир Зеленский обсудил дальнейшее развитие ведомства.
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросовВсе новости »
12 января 2026, 12:59Военное состояние и мобилизацию в Украине продолжат – Зеленский подал законопроекты
12 января 2026, 10:45Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего
09 января 2026, 18:59
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
13 января по всей Украине будут действовать графики отключения электроэнергии
12 января 2026, 18:29Завтра Рада рассмотрит кадровые изменения в ряде министерств и ведомств
12 января 2026, 18:17На Львовщине адвокат требовала взятку за документы о воспитании маленького ребенка
12 января 2026, 17:15В Украине из-за перебоев электроснабжения "легли" реестры Минюста
12 января 2026, 16:56Обещал "вернуть зрение": на Закарпатье мошенник выманил у пенсионеров миллион
12 января 2026, 16:35В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
12 января 2026, 16:12Российские дроны атакуют объекты инфраструктуры Кривого Рога
12 января 2026, 15:24На Днепропетровщине двухлетний ребенок отравился водой из колодца
12 января 2026, 15:15"Мама, я боюсь!": как семьи вынуждены покидать дома под обстрелами в Кушугуме
12 января 2026, 14:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »