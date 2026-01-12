Народные депутаты не поддержали отставку главы СБУ

иллюстративное фото: из открытых источников

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Согласно результатам голосования, решение поддержали 7 нардепов, 6 проголосовали против, а двое воздержались.

Окончательное решение – ожидается при голосовании в сессионном зале на этой неделе.

Отметим, для отставки руководителя СБУ Малюка необходимы 226 голосов.

Ранее мы сообщали о том, что Службу безопасности Украины может возглавить начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара. Именно с ним 5 января Владимир Зеленский обсудил дальнейшее развитие ведомства.