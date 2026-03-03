Ударила по голове и пошла спать: на Прикарпатье 18-летнюю мать будут судить из-за смерти младенца

Иллюстративное фото

В Прикарпатье 18-летняя девочка получила подозрение. Правоохранители выяснили, что она может быть причастна к смерти ее 7-месячного сына

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагедия произошла 2 марта. Накануне 18-летняя мать выпила четыре банка энергетического напитка, когда находилась в одной комнате с 7-месячным сыном. Ночью ребенок начал плакать. Тогда она ударила несколько раз сына по голове, после чего просто ушла спать.

Утром находившиеся в другой комнате 48-летняя бабушка и 80-летняя прабабушка заметили, что ребенок не дышит, и вызвали медиков. Мальчик умер до приезда скорой. Мать объясняла сначала, что ребенок якобы захлебнулся смесью, а телесные повреждения – следствие падения.

Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под мягкую мозговую оболочку, отеком и сжатием головного мозга. По заключению экспертов, такие повреждения не могли быть получены в результате случайного падения.

"Подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуроры готовят ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

