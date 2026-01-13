Со второй попытки: Комитет Рады поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк , передает RegioNews .

По его словам, решение поддержали 12 человек. Воздержался: 1 (Вениславский). Против проголосовали: 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз).

Железняк добавил, что оппозиция требовала доклада Малюка. Тем временем глава фракции "Слуги Народа" в парламенте Давид Арахамия прямо заявил:

"Если мы сейчас не поддержим Василий Васильевича, я не знаю что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет – как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и затем назначим на СБУ", – подчеркнул он.

Как известно, в понедельник, 12 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не смог уволить Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины.

5 января Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности.

Временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины будет начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара.

Напомним, во вторник, 13 января, Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении и назначении руководителей нескольких ведомств.