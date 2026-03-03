11:54  03 марта
На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ
14:15  03 марта
В Тернополе на производстве погиб работник: на него упала крупногабаритная дверь
13:46  03 марта
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 17:27

Обещали вернуть родных: в Киеве три "наследственных ясновидящих" обманули семьи военных на 1,4 млн грн

03 марта 2026, 17:27
Фото: ОГП
В Киеве сообщили о подозрении трем женщинам, которые под видом "наследственных ясновидящих" выманивали деньги у жен погибших и пропавших без вести защитников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Свои "чрезвычайные" способности женщины рекламировали в интернете. Они предлагали "снять проклятие", "почистить карму" и решить личные проблемы. Семьям военных они давали ложную надежду, заставляя клиентов снова и снова платить за "гадание", чтобы узнать судьбу родных.

Одна из потерпевших, переживая смерть мужчины-военного, отдала мошенницам почти миллион гривен. Она перечисляла суммы от 6 до 50 тысяч гривен на каждый сеанс. Другая клиентка заплатила 370 тысяч гривен за снятие порчи и магические свечи по 5 тысяч гривен за штуку.

Чтобы женщины не перестали платить, их запугивали: говорили, что с их детьми или родственниками произойдет беда, если не провести обряды до конца.

Правоохранители установили по меньшей мере трое пострадавших, у которых "ясновидицы" выманили в общей сложности 1,4 млн гривен.

Действия фигуранток квалифицировали как мошенничество, совершенное в условиях военного положения (ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полиция ищет другие возможные жертвы аферисток.

Напомним, во Львовской области аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного. Правоохранители разоблачили злоумышленника.

03 марта 2026
