В Киеве сообщили о подозрении трем женщинам, которые под видом "наследственных ясновидящих" выманивали деньги у жен погибших и пропавших без вести защитников

Свои "чрезвычайные" способности женщины рекламировали в интернете. Они предлагали "снять проклятие", "почистить карму" и решить личные проблемы. Семьям военных они давали ложную надежду, заставляя клиентов снова и снова платить за "гадание", чтобы узнать судьбу родных.

Одна из потерпевших, переживая смерть мужчины-военного, отдала мошенницам почти миллион гривен. Она перечисляла суммы от 6 до 50 тысяч гривен на каждый сеанс. Другая клиентка заплатила 370 тысяч гривен за снятие порчи и магические свечи по 5 тысяч гривен за штуку.

Чтобы женщины не перестали платить, их запугивали: говорили, что с их детьми или родственниками произойдет беда, если не провести обряды до конца.

Правоохранители установили по меньшей мере трое пострадавших, у которых "ясновидицы" выманили в общей сложности 1,4 млн гривен.

Действия фигуранток квалифицировали как мошенничество, совершенное в условиях военного положения (ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полиция ищет другие возможные жертвы аферисток.

