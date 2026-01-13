11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 14:26

Рада звільнила голову СБУ Василя Малюка

13 січня 2026, 14:26
Фото: СБУ
Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада звільнила генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України

Про це інформує RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.

Голова СБУ Малюк не був присутній у залі. Народний депутат Дмитро Разумков запитав щодо причини його відсутності на засіданні. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Малюку було направлено запрошення, однак причин його неявки не вказано.

Стефанчук також пояснив, що процедури розгляду відставок голови СБУ та міністрів відрізняються.

Як відомо, сьогодні комітет Верховної Ради переглянув своє рішення і підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ. У понеділок, 12 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити його з посади керівника Служби безпеки України.

5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, Верховна Рада розглядає питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств.

