Рада звільнила голову СБУ Василя Малюка

Фото: СБУ

Про це інформує RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів.

Голова СБУ Малюк не був присутній у залі. Народний депутат Дмитро Разумков запитав щодо причини його відсутності на засіданні. Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що Малюку було направлено запрошення, однак причин його неявки не вказано.

Стефанчук також пояснив, що процедури розгляду відставок голови СБУ та міністрів відрізняються.

Як відомо, сьогодні комітет Верховної Ради переглянув своє рішення і підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ. У понеділок, 12 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не зміг звільнити його з посади керівника Служби безпеки України.

5 січня, Василь Малюк заявив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за бойову роботу та окреслив подальші завдання у системі Служби безпеки.

Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, у вівторок, 13 січня, Верховна Рада розглядає питання щодо звільнення та призначення керівників декількох відомств.