15 грудня 2025, 19:15

П’ять умов миру для України: Фридрих Мерц назвав ключові цілі переговорів

15 грудня 2025, 19:15
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Німецький політик окреслив п’ять ключових умов для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні

Про це під час спілкування з медіа в Берліні заявив Фрідріх Мерц, передає RegioNews.

Німецький політик Фрідріх Мерц озвучив ключові цілі, яких слід досягти під час переговорів щодо завершення війни в Україні. За його словами, першочерговим завданням є встановлення миру, який зберігатиме суверенітет та територіальну цілісність України.

Мерц наголосив, що мирні домовленості мають передбачати суттєві гарантії безпеки від США та Європейського Союзу. Він зазначив, що умови миру слід розробляти спільно всіма зацікавленими сторонами, включно з ключовими західними партнерами. Це, на його думку, дозволить уникнути односторонніх рішень і забезпечити довгострокову стабільність.

Ще однією важливою умовою, за словами Мерца, є збереження єдності та обороноздатності НАТО та ЄС. Він підкреслив, що мирний процес не має послаблювати колективну безпеку Західного альянсу та інтеграційні процеси Євросоюзу.

Окрім безпеки, Мерц акцентував на європейській перспективі України. За його словами, мирні домовленості повинні сприяти відновленню країни після війни та підтримувати її курс на інтеграцію з Європейським Союзом. Ці п’ять цілей політик назвав основними пріоритетами для майбутніх переговорів щодо закінчення конфлікту.

Раніше повідомлялося, під час переговорів у Берліні спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер тиснули на Україну з вимогою вивести війська з підконтрольної частини Донбасу як умови досягнення миру з Росією.

Як повідомлялось, в ЄС вважають, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
