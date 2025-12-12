В Полтаве сын напал на мать с топором – ему сообщено о подозрении

Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители Полтавского района сообщила о подозрении 31-летнему мужчине, пытавшемуся убить свою 61-летнюю мать

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 10 декабря около 2:00 в одном из сел района.

Установлено, что в ходе конфликта сын сначала нанес побои своей 61-летней матери, после чего взял топор и нанес ей несколько ударов. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и уже сообщен о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство", – рассказал начальник отдела №2 Полтавского районного управления полиции Виктор Гончарук.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина убил свою 86-летнюю мать во время конфликта. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства конфликта, а также проводят дополнительные экспертизы, подтверждающие полную картину происшествия.