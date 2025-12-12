12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
Полицейской, сбившей 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
12 декабря 2025, 09:12

Ночная атака на Одессу: поврежден энергообъект, возникли пожары

12 декабря 2025, 09:12
Фото: ОВА
Ночью 12 декабря российские военные снова массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате вражеских попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Огнеборцы их ликвидировали.

Также повреждены складские помещения, административное здание и гараж.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них – трое детей.

Из-за атаки ряд населенных пунктов временно остался без света.

"Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов", – отметил глава ОВА,

Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

обстрел Одессы
обстрел Одессы 12 декабря
последствия обстрела в Одессе
последствия обстрела в Одессе 12 декабря

Напомним, в ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения.

12 декабря 2025
