Ночная атака на Одессу: поврежден энергообъект, возникли пожары
Ночью 12 декабря российские военные снова массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
В результате вражеских попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Огнеборцы их ликвидировали.
Также повреждены складские помещения, административное здание и гараж.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Психологи ГСЧС оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них – трое детей.
Из-за атаки ряд населенных пунктов временно остался без света.
"Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов", – отметил глава ОВА,
Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 12 декабря в результате вражеской атаки городская инфраструктура Одессы, в частности электро- и водоснабжения, получила повреждения.