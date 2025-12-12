Масштабные обыски на Ровенщине и Франковщине: разоблачены новые участники операции "Кратом"

Фото: Национальная полиция

Правоохранители Тернопольщины продолжают масштабное расследование в рамках спецоперации под условным названием "Кратом", начатой еще в сентябре этого года

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

10 декабря сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями провели 12 санкционированных обысков на территории Ровенской и Ивано-Франковской областей.

В ходе оперативных действий установлены новые фигуранты преступной схемы:

лиц, занимавшихся сбытом кратом по всей Украине;

участников, помогавших "отмывать" средства от незаконных продаж;

людей, за вознаграждение открывавших банковские счета на свое имя.

Правоохранители также выяснили, что часть доходов переводилась в криптовалюту.

Фигурантов задержали в соответствии со статьей 615 УПК Украины. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК – сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании мер. Кроме того, готовятся сообщения о подозрении другим участникам группировки.

Как известно, расследование началось после обращения офицера службы образовательной безопасности одной из школ Тернополя, которая сообщила о возможном распространении наркотиков среди учащихся.

В ходе оперативных мероприятий полицейские разоблачили мощную сеть сбыта кратома, перекрыли международный канал поставки и изъяли 700 кг наркотического вещества. Тогда установили 29 участников группы, которые продавали вещество через Telegram, маскируя его под чай, и распространяли в школах и заведениях отдыха.

Впоследствии стало известно, что наркотики в Тернопольскую область поступали от двух преступных групп из Киева и Ивано-Франковской области. По предварительным оценкам, за полгода они реализовали около 10 тонн кратом, заработав более 300 миллионов гривен.

Правоохранители по-прежнему идентифицируют всех лиц, причастных к незаконному наркобизнесу.

Напомним, в Ивано-Франковской области будут судить участников преступной организации, которые наладили масштабное производство и сбыт амфетамина на миллионы гривен. Во время обысков у фигурантов изъяли более 50 килограммов амфетамина.