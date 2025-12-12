08:25  12 декабря
12 декабря 2025, 08:40

Масштабные обыски на Ровенщине и Франковщине: разоблачены новые участники операции "Кратом"

12 декабря 2025, 08:40
Фото: Национальная полиция
українською мовою

Правоохранители Тернопольщины продолжают масштабное расследование в рамках спецоперации под условным названием "Кратом", начатой еще в сентябре этого года

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

10 декабря сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями провели 12 санкционированных обысков на территории Ровенской и Ивано-Франковской областей.

В ходе оперативных действий установлены новые фигуранты преступной схемы:

  • лиц, занимавшихся сбытом кратом по всей Украине;
  • участников, помогавших "отмывать" средства от незаконных продаж;
  • людей, за вознаграждение открывавших банковские счета на свое имя.

Правоохранители также выяснили, что часть доходов переводилась в криптовалюту.

Фигурантов задержали в соответствии со статьей 615 УПК Украины. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК – сбыт наркотических средств в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об избрании мер. Кроме того, готовятся сообщения о подозрении другим участникам группировки.

Как известно, расследование началось после обращения офицера службы образовательной безопасности одной из школ Тернополя, которая сообщила о возможном распространении наркотиков среди учащихся.

В ходе оперативных мероприятий полицейские разоблачили мощную сеть сбыта кратома, перекрыли международный канал поставки и изъяли 700 кг наркотического вещества. Тогда установили 29 участников группы, которые продавали вещество через Telegram, маскируя его под чай, и распространяли в школах и заведениях отдыха.

Впоследствии стало известно, что наркотики в Тернопольскую область поступали от двух преступных групп из Киева и Ивано-Франковской области. По предварительным оценкам, за полгода они реализовали около 10 тонн кратом, заработав более 300 миллионов гривен.

Правоохранители по-прежнему идентифицируют всех лиц, причастных к незаконному наркобизнесу.

Напомним, в Ивано-Франковской области будут судить участников преступной организации, которые наладили масштабное производство и сбыт амфетамина на миллионы гривен. Во время обысков у фигурантов изъяли более 50 килограммов амфетамина.

11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
