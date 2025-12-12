Фото: полиция

Правоохранители Закарпатья разоблачили схему незаконной переправки мужчин в Польшу и задержали 26-летнего жителя Луцка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По версии следствия, организатор работал по продуманной схеме: давал инструкции, куда и когда прибыть в Луцке, где временно остановиться, объяснял порядок пересечения границы и получал оплату вперед. Стоимость услуг составляла 7000 долларов.

В ходе документирования полицейские выяснили, что фигурант планирует переправить через границу очередного военнообязанного. Волынянин приехал на встречу с клиентом, провел инструктаж и получил от него деньги за будущие услуги.

Переправителя задержали сразу после получения денег. Его поместили в изолятор временного содержания.

Мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по корыстным мотивам в составе группы).

Продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают других участников схемы.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали микроавтобус с мужчинами, которые заплатили по 8000 долларов, чтобы попасть в Молдову.