12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
07:55  12 декабря
В Полтаве сын напал на мать с топором – ему сообщено о подозрении
21:08  11 декабря
38-летняя Санта Димопулос впервые прокомментировала причину развода с мужем после 11 лет брака
12 декабря 2025, 08:24

Под видом банкира и продавца: прикарпатцы отдали мошенникам десятки тысяч гривен

12 декабря 2025, 08:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители Прикарпатья начали уголовные производства из-за мошеннических схем, в которые попали двое жителей Калущины

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 57-летний житель Верхнянского общества. Мужчина планировал приобрести хозяйственную технику и нашел объявление на одной из онлайн-платформ. Продавец заверил его, что нужно уплатить полную сумму – 16 тысяч гривен, которую заявитель перевел на банковский счет мошенника. После перевода связь с продавцом оборвалась, а технику мужчина так и не получил.

Еще один случай произошел с 58-летним жителем Калущины. Мужчина получил телефонный звонок от мошенника, который выдавал себя за банкира, и, поверив истории о подозрительных транзакциях, перечислил мошенникам более 50 тысяч гривен.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Полиция подчеркивает:

  • во время онлайн-покупки или продажи не отправляйте предоплату и не переходите по сомнительным ссылкам;
  • проверяйте продавцов и используйте безопасные способы оплаты;
  • не сообщайте данные банковской карты или коды с SMS – настоящие работники банка не звонят по телефону с требованием раскрыть персональную информацию.

Напомним, в Житомирской области пенсионерка доверила карточку знакомой и потеряла 68 тыс. гривен. Подозреваемая обещала платить кредитную задолженность женщине. В течение полутора лет мошенница уверяла заявительницу, что переводит средства в банк.

