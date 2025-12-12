Под видом банкира и продавца: прикарпатцы отдали мошенникам десятки тысяч гривен

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 57-летний житель Верхнянского общества. Мужчина планировал приобрести хозяйственную технику и нашел объявление на одной из онлайн-платформ. Продавец заверил его, что нужно уплатить полную сумму – 16 тысяч гривен, которую заявитель перевел на банковский счет мошенника. После перевода связь с продавцом оборвалась, а технику мужчина так и не получил.

Еще один случай произошел с 58-летним жителем Калущины. Мужчина получил телефонный звонок от мошенника, который выдавал себя за банкира, и, поверив истории о подозрительных транзакциях, перечислил мошенникам более 50 тысяч гривен.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Полиция подчеркивает:

во время онлайн-покупки или продажи не отправляйте предоплату и не переходите по сомнительным ссылкам;

проверяйте продавцов и используйте безопасные способы оплаты;

не сообщайте данные банковской карты или коды с SMS – настоящие работники банка не звонят по телефону с требованием раскрыть персональную информацию.

