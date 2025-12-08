22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2025, 21:10

Україна передасть США свій погляд на мирний план і гарантії безпеки, — Зеленський

08 грудня 2025, 21:10
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже завершила опрацювання ключових положень мирного плану, який розробляється за участі американської сторони. За його словами, кількість пунктів документа після переговорів у Женеві та роботи з представниками США в Маямі була скорочена з 28 до 20

Про це він сказав у сьогоднішньому відеозверненні, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що під час сьогоднішніх зустрічей у Лондоні українська делегація разом із європейськими партнерами обговорила як сам план, так і реакцію Росії на нього.

"Будемо опрацьовувати ці 20 пунктів. Не все нам подобається, що повернули наші партнери. Хоча це питання більше не до американців, а до росіян", — сказав президент.

За його словами, вже завтра ввечері Київ передасть до Вашингтона власне бачення оновленого мирного плану. Після цього українська сторона надішле і документ щодо гарантій безпеки, який стане частиною ширшого пакету домовленостей.

Президент додав, що прем’єрка Юлія Свириденко працює над економічним блоком майбутньої угоди, що включає питання післявоєнного відновлення та довгострокового розвитку України.

Переговори щодо мирного плану триватимуть наступними тижнями, а Київ очікує на чітку позицію США щодо оновлених пропозицій.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зазначив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер вважають, що російський глава Володимир Путін хотів би завершити війну.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Зеленський Володимир
Умєров отримав від США дані про переговори з Росією і передасть їх Зеленському
08 грудня 2025, 10:40
Трамп заявив, що Росія згодна на мирний план, але Зеленський його ще не читав
08 грудня 2025, 07:38
Зеленський провів довгу і змістовну розмову із представниками Трампа
06 грудня 2025, 19:14
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні перевірять усі дитячі будинки
08 грудня 2025, 23:15
Росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ
08 грудня 2025, 22:59
Куди поїхати на Новорічні свята в Україні: найкращі напрямки, окрім Карпат
08 грудня 2025, 22:59
РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36
Гаранта Конституції немає
08 грудня 2025, 22:26
Працівниця київського фунікулера створює різдвяний настрій пасажирам - відео
08 грудня 2025, 22:16
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
08 грудня 2025, 22:03
Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень
08 грудня 2025, 21:55
В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"
08 грудня 2025, 21:45
ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума
08 грудня 2025, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Всі блоги »