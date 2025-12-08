Україна передасть США свій погляд на мирний план і гарантії безпеки, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже завершила опрацювання ключових положень мирного плану, який розробляється за участі американської сторони. За його словами, кількість пунктів документа після переговорів у Женеві та роботи з представниками США в Маямі була скорочена з 28 до 20

Про це він сказав у сьогоднішньому відеозверненні, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що під час сьогоднішніх зустрічей у Лондоні українська делегація разом із європейськими партнерами обговорила як сам план, так і реакцію Росії на нього.

"Будемо опрацьовувати ці 20 пунктів. Не все нам подобається, що повернули наші партнери. Хоча це питання більше не до американців, а до росіян", — сказав президент.

За його словами, вже завтра ввечері Київ передасть до Вашингтона власне бачення оновленого мирного плану. Після цього українська сторона надішле і документ щодо гарантій безпеки, який стане частиною ширшого пакету домовленостей.

Президент додав, що прем’єрка Юлія Свириденко працює над економічним блоком майбутньої угоди, що включає питання післявоєнного відновлення та довгострокового розвитку України.

Переговори щодо мирного плану триватимуть наступними тижнями, а Київ очікує на чітку позицію США щодо оновлених пропозицій.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зазначив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер вважають, що російський глава Володимир Путін хотів би завершити війну.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.