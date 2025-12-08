ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Мирноград превращается в очередной «котел». Вокруг населенного пункта уже серая зона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные DeepState.

Отмечается, что Враг оккупировал Лисовку, Сухой Яр, Игнатовку, Рог и Новопавловку, а также продвинулся в Северске, Мирнограде и близ Покровска.

Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде , заявив, что военное командование Украины подготовило меры против планов врага. По словам Сырского, армия РФ не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля.