ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
Мирноград превращается в очередной «котел». Вокруг населенного пункта уже серая зона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные DeepState.
Отмечается, что Враг оккупировал Лисовку, Сухой Яр, Игнатовку, Рог и Новопавловку, а также продвинулся в Северске, Мирнограде и близ Покровска.
Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и Мирнограде , заявив, что военное командование Украины подготовило меры против планов врага. По словам Сырского, армия РФ не оставляет попыток прорваться к жилой застройке, многоквартирным домам и закрепиться там для расширения зоны контроля.

Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
